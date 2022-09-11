Более 1,5 млн москвичей приняли участие в электронном голосовании

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - С начала выборов около 1,5 млн москвичей приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Москве, следует из данных сайта ДЭГ.

Отмечается, что в городе по состоянию на 8:15 выдано 1 510 311 бюллетеней, голосов учтено 1 459 700.

Выборы муниципальных депутатов проходят в Москве с 9 по 11 сентября в 126 из 145 муниципальных образований.

Проголосовать можно как на участках, так и онлайн.