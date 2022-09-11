Памфилова дала рекомендации региональным избиркомам по подведению итогов выборов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Глава ЦИК Элла Памфилова рекомендовала руководителям региональных избирательных комиссий тех субъектов РФ, где проходят выборы высших должностных лиц и выборов депутатов Заксобрания, не подводить итоги раньше 14 сентября, чтобы успеть рассмотреть все жалобы.

"Уважаемые коллеги, вы все вы получили мое письмо с рекомендацией не подводить итоги выборов раньше 14 сентября, раньше среды. Это касается выборов высших должностных лиц и выборов депутатов Законодательного собрания", - сказала она в информационном центре ЦИК в воскресенье.

Памфилова уточнила, что это касается тех регионов, где проходят "такие крупные кампании, в результате у нас 18 таких регионов".

"Чем это обусловлено? Вы знаете, как мы трепетно относимся к тому, чтобы все поступившие жалобы, обращения были внимательнейшим образом рассмотрены до того, как вы будете подводить итоги. И если у кого-то будут действительно серьезные основания, вполне достаточно этого времени до среды, обратится в комиссию, чтобы все рассмотрели, все подготовили, как следует, и после этого подводите спокойно итоги. Тянуть не надо, но и суеты излишней тоже не надо", - пояснила глава ЦИК.

Памфилова добавила, что исключение составляет Пензенская область, где по закону итоги будут подведены 13 сентября. Кроме того, по ее словам, раньше могут быть подведены итоги и местных избирательных кампаний.