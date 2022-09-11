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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Колесо обозрения "Солнце Москвы" работает с ограничениями

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Открытое накануне колесо обозрения "Солнце Москвы" работает с ограничениями из-за наплыва посетителей, сообщает в воскресенье сайт объекта.

"Решение о перераспределении потока посетителей на другие дни принято для исключения нештатных ситуаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что купившие билеты на 11-25 сентября гости могут перенести поездку на более позднюю дату, сделать возврат средств или обменять их на сувенирную продукцию.

Также на сайте призывают посетителей перед визитом уточнить информацию по телефону +7 (495) 974-61-69.

Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ - новая достопримечательность столицы.

Оно оборудовано тридцатью кабинами вместимостью до 15 человек. Все кабины - закрытые, каждая 6-я с прозрачным полом. Кабины оснащены системами кондиционирования, отопления и освещения. В каждой предусмотрена кнопка связи с оператором, аудиосистема и видеонаблюдение. За один оборот, продолжительностью 18 минут 40 секунд, аттракцион вместит до 450 человек. В час на колесе обозрения смогут прокатиться около 1 435 человек. Колесо будет работать круглогодично, кроме дней, когда температура опустится ниже 10 градусов, а порывы ветра превысят 15 м/ сек.

"Сердце Москвы" стало самым большим колесом обозрения в Европе и одним из самых высоких в мире.

До этого крупнейшим колесом обозрения в Европе был "Лондонский глаз" (London Eye) высотой 135 метров. Теперь это звание принадлежит 140-метровому "Солнцу Москвы" на ВДНХ.

Москва ВДНХ Солнце Москвы
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