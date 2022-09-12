Реставрация Литературного института им. Горького в Москве завершится осенью

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Реставрация Литературного института имени А.М.Горького в Москве, которая длилась более трех лет, завершится этой осенью, сообщили в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства.

"Институт сохранил исторический облик - был восстановлен интерьер начала XX века в корпусах здания: мраморные подоконники, каменные лестницы, деревянные потолочные карнизы с фризом, лепной декор", - говорится в сообщении.

Как отмечается, также восстановлен и фасад объекта. Вход будет организован со стороны Тверского бульвара.

Рабочие уже восстановили исторический художественный паркет XIX века, подключили здание к инженерным сетям. Также оформлены акты технологического присоединения и установлены элементы пожарной безопасности.

К концу осени планируется провести комплексное благоустройство Литинститута.

Ранее сообщалось, что корпуса института откроют 1 сентября.

Литературный институт имени А.М. Горького расположен на Тверском бульваре в историческом здании усадьбы А.А. Яковлева, построенной в XVIII-XIX вв. Здание признано объектом культурного наследия. Главгосэкспертиза одобрила проект реставрации в 2021 году.