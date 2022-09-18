Москвичей предупредили о грозе с порывами ветра до 25 м/с

Объявлен "оранжевый" уровень опасности

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Погода в столичном регионе вечером в воскресенье резко ухудшится, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Сегодня после 21:00 и до конца суток 19 сентября в столице ожидаются дождь, гроза, порывы ветра до 22 м/с, местами - до 25 м/с", - говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков уточнил, что ночью ожидаются дождь, гроза, град, в отдельных районах столицы может выпасть почти треть месячной нормы осадков.

"Непогода сохранится и в понедельник, 19 сентября. Порывы ветра местами могут достигать 25 м/с. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности", - заявил Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Заммэра пояснил, что на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.

Власти Москвы просят горожан воздержаться от пребывания на улице при сильном ветре, а если это необходимо, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в Москве до предпоследнего, "оранжевого" уровня.

"Местами сильный ливень, очень сильный дождь", - говорится в предупреждении, которое действует с полуночи до 10:00 19 сентября.

"Порывы ветра 17-22 м/с, местами до 25 м/с", - уточняется в другом предупреждении, которое действует до 21:00 понедельника.