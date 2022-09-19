Шквалистый ветер повалил деревья в Москве

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Усиление ветра привело к падению деревьев в столице, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в понедельник.

"Городские службы ликвидируют последствия непогоды, оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - говорится в сообщении.

Размер ущерба, причиненного ветром городу, не уточняется. Официальных данных о пострадавших не поступало.

В мэрии предупредили, что сильный ветер с порывами до 24 м/с сохранится до конца дня.

"Просим горожан воздержаться от пребывания на улице, а если это необходимо, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.