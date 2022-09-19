Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Шквалистый ветер повалил деревья в Москве

Шквалистый ветер повалил деревья в Москве
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Усиление ветра привело к падению деревьев в столице, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в понедельник.

МоскваМосквичей предупредили о грозе с порывами ветра до 25 м/сЧитать подробнее

"Городские службы ликвидируют последствия непогоды, оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - говорится в сообщении.

Размер ущерба, причиненного ветром городу, не уточняется. Официальных данных о пострадавших не поступало.

В мэрии предупредили, что сильный ветер с порывами до 24 м/с сохранится до конца дня.

"Просим горожан воздержаться от пребывания на улице, а если это необходимо, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд на месяц сократил срок мундепу Горинову, осужденному за распространение фейков о ВС РФ

В Москве включили отопление почти в половине жилых домов

Москвичей предупредили о грозе с порывами ветра до 25 м/с

Отопление в жилых домах Москвы начнут включать в воскресенье

Отопление в жилых домах Москвы начнут включать в воскресенье

Мосгорсуд ликвидировал "Профсоюз журналистов и работников СМИ"

Мосгорсуд ликвидировал "Профсоюз журналистов и работников СМИ"

Вильфанд пообещал потепление в Москве, но посоветовал пока не ждать бабьего лета

Вильфанд пообещал потепление в Москве, но посоветовал пока не ждать бабьего лета
Пандемия коронавируса

Суточное число новых случаев COVID-19 в Москве выросло почти в два раза

Суточное число новых случаев COVID-19 в Москве выросло почти в два раза

В Молдавии не разрешили Air Moldova возобновить полеты в Москву

В Молдавии не разрешили Air Moldova возобновить полеты в Москву

Турецкая Southwind Airlines начала летать из Антальи в Москву

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });