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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

В миграционном центре "Сахарово" будут помогать иностранцам поступать на военную службу РФ

В миграционном центре "Сахарово" будут помогать иностранцам поступать на военную службу РФ
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Миграционный центр "Сахарово" будет взаимодействовать с Минобороны РФ, на базе учреждения создадут инфраструктуру для поступления на военную службу иностранцев, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В самое ближайшее время правительство Москвы развернет в "Сахарово" полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан", - написал Собянин во вторник в своем блоге.

Собянин добавил, что "городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан".

Центр "Сахарово" позиционируется как "единое окно" для решения вопросов, связанных с занятостью мигрантов.

Москва Сергей Собянин Сахарово
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