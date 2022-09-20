Жителям неподконтрольных ДНР территорий Донецкой области предложили участвовать в референдуме

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Жители неподконтрольных ДНР территорий Донецкой области смогут проголосовать на референдуме о вхождении ДНР в состав России, заявил телеканалу "Россия 24" глава республики Денис Пушилин.

"У нас в планах было в планах выйти на конституционные границы и провести референдум в пределах этих границ. Однако пришлось подкорректировать планы и предоставить жителям (неподконтрольных территорий ДНР) возможность, чтобы смогли выехать в Россию или на территорию ДНР и проголосовать здесь", - сказал он.

По его словам, голосование продлится несколько дней из соображений безопасности и будет очным, от онлайн-голосования решили отказаться "с учетом сроков и технического оснащения".

"Оно будет проводиться вне избирательных участков по местам проживания, в общественных местах и лишь один день на них, чтобы те, кому удобно, могли прийти и проголосовать там", - сказал Пушилин.

Военные ДНР находящиеся на линии соприкосновения с Украиной, по его словам, также смогут принять участие в голосовании.

"На линии боевого соприкосновения будет организовано полноценное голосование среди военнослужащих, каждый сможет принять участие и отдать свой голос. Постараемся максимально охватить количество людей, которые хотят отдать свои голоса", - сказал он.

Народный совет ДНР 20 сентября принял закон о проведении в регионе референдума о вхождении в состав России и назначил голосование на 23-27 сентября. Аналогичные решения с теми же сроками были приняты в Луганской народной республике, Запорожской и Херсонской областях Украины.

После этого Пушилин обратился через Telegram к президенту Владимиру Путину и попросил его о скорейшем рассмотрении вопроса о вхождении ДНР в состав России в случае соответствующего результата референдума. По его словам, "это событие будет восстановлением исторической справедливости, наступления которого жаждут миллионы русских людей".