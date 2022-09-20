Суд закрыл на 90 суток ресторан рэпера Моргенштерна

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Московский ресторан признанного в РФ иноагентом рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) закрыт на 90 суток по решению суда.

"По постановлениям прокуратуры Центрального административного округа суд признал индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги питания в кафе на Никольской улице, виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 6.6, ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения и Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток",- сообщила журналистам представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Осведомленный источник пояснил агентству, что речь идет о ресторане Моргенштерна KAIF бургер.

Нефедова сообщила, что исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

Моргенштерн в мае был признан в РФ физлицом-иноагентом. По данным Минюста РФ, фигурант занимался политической деятельностью, получая при этом финансирование от "Yoola Labs Ltd" (Израиль) и из Украины.