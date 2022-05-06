Минюст признал Моргенштерна иноагентом

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Минюст признал репера Моргенштерна (Алишера Валеева) физлицом-иностранным агентом, а также СМИ-иностранными агентами еще семь человек и одну организацию.

По данным Минюста, репер занимался политической деятельностью, получая при этом финансирование от "Yoola Labs Ltd" (Израиль) и из Украины.

В перечне физлиц-иноагентов сейчас пять человек - журналисты Евгений Киселев и Матвей Ганапольский и политики Леонид Волков и Владимир Кара-Мурза.

В реестр СМИ-иноагентов попали сторонники Алексея Навального, политики Любовь Соболь и Владимир Милов, политологи Леонид Гозман, Борис Кагарлицкий, правозащитная организация "Апология". Также в реестр включены телеком-блогер и журналист Михаил Климарев, главный редактор просветительского проекта "Теплица социальных технологий" Наталья Баранова, а также Денис Константинов. Теперь в этом списке 158 позиций.

Моргенштерн, Соболь и Милов сейчас находятся за границей.

В декабре 2020 года прокуратура Колпинского района Петербурга попросила районный суд запретить песню Моргенштерна "Я съел деда", предварительно прослушав и определив вредоносность всего ее текста.

Летом 2021 года Зюзинский суд Москвы оштрафовал репера на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях, которые проверяли по жалобе "Лиги безопасного интернета", Мосгорсуд подтвердил законность штрафа. Осенью 2021 года журналист Юрий Дудь (недавно признан СМИ-иноагентом) получил штраф за пропаганду наркотиков в том числе в интервью с Моргенштерном.

Осенью 2021 года председатель СКР Александр Бастрыкин на онлайн-конференции заявил, что Моргенштерн по сути торгует наркотиками в соцсетях. После этого репер уехал из России. Его адвокат Сергей Жорин предположил, что Бастрыкина неверно проинформировали, и добавил, что официальных обвинений его клиенту не поступало.

Соболь покинула Россию в августе 2021 года, в октябре она появилась в базе розыска МВД. В апреле суд по ходатайству ФСИН заменил ей ограничение свободы на реальный срок по так называемому санитарному делу.