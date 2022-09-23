Все системы теплоснабжения Москвы переведены на зимний режим

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства завершили мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в пятницу.

"В настоящее время организована подача теплоносителя в жилые дома, социальные учреждения, по решению администраций – в офисные здания, на предприятия торговли и промышленности", - сказал Бирюков.

По его словам, в работах по обеспечению пуска тепла было задействовано несколько тысяч специалистов инженерных компаний и префектур, на круглосуточном дежурстве находились аварийные бригады.

"Работает общегородская горячая линия по вопросам отопления, позвонив на нее, можно сообщить о возникших проблемах. На данный момент число звонков минимально", - добавил заммэра.

Отопительный сезон стартовал Москве досрочно из-за резкого похолодания. По указанию мэра Москвы Сергея Собянина, с 5 сентября начали подавать тепло в социальные учреждения, с 18 сентября – в жилые дома.

Всего в Москве будет отапливаться более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов.