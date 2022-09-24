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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:46

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за ночь в Москве

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Прирост осадков за прошедшую ночь в столице, по предварительным оценкам, составил 13 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в субботу.

"К 9:00 на главной столичной метеостанции (ВДНХ) выпало около 20% месячной нормы осадков, которая в сентябре насчитывает 65 мм", - сказал представитель метеобюро.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столице до предпоследнего, "оранжевого" уровня.

Москва
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