Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:46

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильного дождя

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столице до предпоследнего, "оранжевого" уровня.

"Сильный, местами очень сильный дождь", - говорится в предупреждении метеослужбы, которое действует до полуночи субботы.

По информации Гидрометцентра, за ночь в Москве выпало 8 мм осадков (по данным на 6:00 субботы - ИФ), днем ожидается еще до 17 мм.

Суммарный прирост влаги за сутки в городе может составить около 40% месячной нормы, которая в сентябре насчитывает 65 мм.

Температура воздуха днем не превысит 8-10 градусов.

Характер погоды в столичном регионе определяет активный южный циклон, который принес сильные дожди и плотные фронтальные облака, ограничивающие дневной прогрев воздуха, уточняет Гидрометцентр.

Гидрометцентр России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Половина месячной нормы осадков может выпасть в выходные дни в Москве

В Москве отменили мотофестиваль и мотопарад

Военная операция на Украине

Мобилизованным москвичам пообещали ежемесячную доплату в 50 тыс. руб.

Квартиры в Москве сдаются в аренду на 33% быстрее, чем весной

Квартиры в Москве сдаются в аренду на 33% быстрее, чем весной

Прокуратура Москвы предупредила о последствиях призывов к протестам

В 98% жилого фонда Москвы включили отопление

В 98% жилого фонда Москвы включили отопление

В миграционном центре "Сахарово" будут помогать иностранцам поступать на военную службу РФ

В миграционном центре "Сахарово" будут помогать иностранцам поступать на военную службу РФ

В Москве из-за ветра повалены около сотни деревьев, повреждены десятки машин

В Москве из-за ветра повалены около сотни деревьев, повреждены десятки машин

Шквалистый ветер повалил деревья в Москве

Шквалистый ветер повалил деревья в Москве

Суд на месяц сократил срок мундепу Горинову, осужденному за распространение фейков о ВС РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });