"Оранжевый" уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильного дождя

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столице до предпоследнего, "оранжевого" уровня.

"Сильный, местами очень сильный дождь", - говорится в предупреждении метеослужбы, которое действует до полуночи субботы.

По информации Гидрометцентра, за ночь в Москве выпало 8 мм осадков (по данным на 6:00 субботы - ИФ), днем ожидается еще до 17 мм.

Суммарный прирост влаги за сутки в городе может составить около 40% месячной нормы, которая в сентябре насчитывает 65 мм.

Температура воздуха днем не превысит 8-10 градусов.

Характер погоды в столичном регионе определяет активный южный циклон, который принес сильные дожди и плотные фронтальные облака, ограничивающие дневной прогрев воздуха, уточняет Гидрометцентр.