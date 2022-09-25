В Москве пройдет XIII фестиваль звонов "Даниловские колокола"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В воскресенье на колокольне Данилова монастыря Москвы пройдет XIII фестиваль колокольных звонов "Даниловские колокола", мероприятие приурочено к 15-й годовщине возвращения исторического колокольного набора обители, который был вывезен в США в 1930 году.

"Фестиваль ежегодно радует слушателей новыми колокольными композициями - в этот раз концерт откроют звонари Данилова монастыря совместно с Праздничным хором обители. В начале программы упор сделают на мелодические звоны - гости концерта смогут услышать звоны на тропарь святому князю Даниилу Московскому, стихиры Пасхи, "Достойно есть" и отрывок из песни "Славься" оперы Михаила Глинки. Звоны с колокольни будут поочередно перекликаться с хором на площади - такое собравшиеся услышат впервые", - сообщает сайт Московской епархии.

Программу продолжат именитые мастера колокольного звона из 15 регионов России - всего в фестивале примут участие порядка 30 звонарей.

На большом экране будет организована видеотрансляция звонов - каждый сможет увидеть, что происходит на колокольне, и оценить технику звонарей. По окончании фестиваля на монастырской площади установят переносную звонницу, где все желающие смогут постичь азы звонарного искусства.

Звоны будут исполняться на 18 исторических колоколах монастыря. В начале ХХ века, как и сейчас, Даниловские колокола признавались одними из лучших в Москве. Это определило их судьбу: после закрытия монастыря весь набор был выкуплен у властей американским меценатом Чарльзом Крейном. Колокольный ансамбль Данилова монастыря является единственным в Москве, полностью сохранившимся после революции 1917 года.