Подарочный набор из популярной в США рождественской песни подорожал на 10% в 2022 году

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Подарочный набор, составленный на основе популярной в англоязычных странах песенки "Двенадцать дней Рождества", обойдется американцам в этом году почти на 10% дороже, чем в 2021 году, свидетельствуют данные PNC Wealth Management.

"Двенадцать дней Рождества" - это английская народная песня, посвященная святкам, то есть периоду от католического Рождества (25 декабря) до праздника Богоявления (6 января). Ее текст был впервые записан в конце XVIII века. В песне 12 куплетов, в которых поется о 12 подарках: куропатка на грушевом дереве, две горлицы, три французские несушки, четыре певчие птицы, пять золотых колец, шесть гусынь, семь плавающих лебедей, восемь молочниц, девять танцующих леди, десять скачущих лордов, одиннадцать играющих волынщиков и двенадцать барабанщиков.

Согласно данным PNC, цена всех 364 упоминающихся в песне персонажей и предметов в этом году составляет $197,071 тыс., что почти на $17,62 тыс. (на 9,8%) выше их стоимости год назад.

Если же покупатель возьмет лишь по одному персонажу/предмету каждого вида, набор обойдется в $45,523 тыс., что является рекордом и на 10,5% превышает прошлогоднюю стоимость. При этом с момента начала подсчета в 1984 году данный набор подорожал в 2,3 раза.

Десятипроцентный скачок цен стал третьим по величине повышением за время ведения расчетов, отмечается в сообщении.

"Это тревожное событие для многих, поскольку перебои в цепочках поставок, связанные с пандемией, и повышение цен на энергоносители и сырье продолжают влиять на стоимость товаров и услуг, - полагает директор по инвестициям PNC Asset Management Group Аманда Агати. - Подарки, составляющие индекс потребительских цен PNC, не изолированы от того, что происходит в экономике в целом".

PNC Christmas Price Index (PNC CPI) рассчитывается уже 39 лет, для этого используются данные ритейлеров, актерских агентств, магазинов домашних животных, а также другие источники. История показывает, что среднегодовое увеличение PNC CPI совпадает с изменением индекса инфляции в США, хотя в отдельные годы были исключения.

Потребительские цены (индекс CPI) в США за 12 месяцев, окончившихся в ноябре, выросли на 7,1%, по данным министерства труда. Индекс базовой инфляции, не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, увеличился на 6%.

Стоимость "базовой корзины" PNC CPI в этом году взлетела на 15,4% и превысила $32,398 тыс. Из неё, по аналогии с официальными индикаторами, исключены подарки с наиболее волатильными ценами - лебеди. Однако за прошедший год стоимость этих птиц не изменилась, оставшись на уровне $13,125 тыс. за штуку, что, к тому же, практически совпадает с их ценой в 1984 году.

В целом стоимость трех составляющих индекса осталась на прошлогоднем уровне, а девяти - увеличилась. Наиболее существенно в этом году подорожала птица: горлицы - на треть, несушки - на четверть. Кроме того, цена золота подскочила на 39%.

С иронией можно отметить, что на фоне повышения цен на недвижимость в США в текущем году резко увеличилась и стоимость жилья для куропатки - грушевое дерево подорожало более чем на 28%. При этом цена самой птицы не изменилась, в связи с чем куропатка вместе с деревом стали стоить на 25,8% больше, чем в 2021 году.

Полный набор подарков из песни, заказанный через интернет, сейчас обошелся бы покупателю в $227,441 тыс., что на 8% выше цены годом ранее. Онлайн-покупка всех упоминаемых в песенке товаров/услуг в одном экземпляре стоила бы американцу на 8,9% дороже - $49,66 тыс. Значительная разница по сравнению с покупкой подарков в обычном магазине связана с высокой стоимостью доставки, в особенности живых птиц.