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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

На Ленинском проспекте после благоустройства посадят растения на разделительной полосе

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Москве завершилось благоустройство Ленинского проспекта от проезда Апакова до Университетского проспекта, сообщил заммэра города Петр Бирюков. Он пообещал, что на Ленинском станет больше зелени, на разделительной полосе от Гагаринской площади до Университетского проспекта высадят растения.

"Обустроено 242 тыс. кв. метров газона, поздней осенью высадят более 800 деревьев и свыше 38 тыс. кустарников", - уточнил он.

По его словам, на Ленинском проспекте, расширили пешеходную зону, где это было возможным, заменили тротуатрную плитку и бордюры, а также покрытие проезжей части, обустроили парковочные карманы, установили 27 современных остановочных павильонов. Также там поставили больше 1,3 тысячи энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, а наземные пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения.

Бирюков пообещал, что в зонах отдыха и скверах Ленинского проспекта поставят лавочки и навигационные стелы, оборудуют около 130 велопарковок, 17 пунктов проката велосипедов и четыре - самокатов.

Также в результате благоустройства новый облик получили скверы на улицах Академика Петровского и Академика Зелинского, пространство перед универмагом "Москва", пешеходные зоны вдоль улицы Орджоникидзе и вокруг жилых домов 37 и 37А на Ленинском проспекте, от станции метро "Ленинский проспект" до улицы Вавилова, добавил чиновник.

"Главной задачей было сделать территорию более комфортной для местных жителей и туристов, сохранив основную транзитную функцию", - сказал заммэра.

В 2020-2021 годах было проведено благоустройство части Ленинского проспекта от улицы Кравченко до МКАД.

Москва Петр Бирюков Ленинский проспект
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