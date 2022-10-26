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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

На магистралях Москвы осенью высадят больше 5 тысяч крупных деревьев

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Москве сотрудники комплекса городского хозяйства осенью высадят на видовых пространствах и магистралях больше 5 тысяч крупномерных деревьев, сообщил заммэра города Петр Бирюков.

По его словам, деревья-крупномеры посадят на Каширском, Волоколамском, Щелковском и Аминьевском шоссе, Ленинском проспекте, улицах Беломорская, 800-летия Москвы, Наметкина, Обручева, Лобачевского, Олонецкой и на Березовой аллее. Это будут взрослые деревья возрастом от 15 до 35 лет.

"При выборе пород деревьев предпочтение отдали тем, которые хорошо адаптируются в условиях мегаполиса, дают густую листву, ветро- и морозоустойчивы. Такими свойствами обладают липы, декоративные яблони, рябины и клены, - уточнил Бирюков. - Высадка производится в посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию".

Москва Петр Бирюков
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