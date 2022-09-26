На Рождественке построят два новых корпуса для МАРХИ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Москве, по адресу улица Рождественка, владение 11, корпуса 5 и 6, построят два новых учебных корпуса Московского архитектурного института, строительство должно завершиться в 2025 году, сообщили в пресс-службе столичного Департамента градостроительной политики.

Сейчас идут проектно-изыскательные работы, уточнил руководитель департамента Сергей Лёвкин. В октябре начнется разработка архитектурно-градостроительного решения объекта.

В новых учебных корпусах общей площадью 2,9 тыс. кв. м разместятся мастерские, учебные кабинеты и оборудование дипломных аудиторий.

Строительство будет проводиться в границах объединенной охранной зоны объектов культурного наследия. Для таких территорий действуют особые требования к градостроительным регламентам, предусматривающие работы по сохранению и регенерации исторической среды.

Корпуса построят в рамках Программы комплексного обустройства и развития центральной части города Москвы.