Одобрены проекты двух новых корпусов МАРХИ на Рождественке

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект комплексной реконструкции с элементами нового строительства пятого и шестого учебных корпусов Московского архитектурного института, сообщает пресс-служба ведомства.

"В новых корпусах будут проводиться занятия по художественным и архитектурным дисциплинам для студентов архитектурного института и слушателей подготовительных курсов. В шестом корпусе предусмотрено поэтажное зонирование помещений, исходя из требований учебного процесса", - сообщила главный эксперт проекта Наталья Рощина.

Общая площадь двух корпусов по адресу ул. Рождественка, владение 11 составит почти 3 тыс. кв. метров. Заказчиком работ выступает ППК "Единый заказчик в сфере строительства", генподрядчиком - ООО "Концерн Монарх".

Здания соединятся между собой на уровне подземного и первого этажей. Композиционное решение фасадов корпуса будет строиться на ярко выраженных и разнонаправленных консольно-выступающих объемах в металлических конструкциях с панорамным остеклением. Остекление здания будет нескольких видов. В верхней части фасада со стороны Кузнецкого моста предполагаются витражи с рисунком.

Пятый корпус будет стилизован под историческое здание каретного сарая, построенного в конце XVIII века и находившегося на этом месте до начала 2000-х годов. Шестой корпус будет переменной этажности от одного до пяти. В нем запроектированы два кабинета скульптуры, два класса теоретических занятий, два класса живописи с выходом на террасу, три класса рисунка.