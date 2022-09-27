В Москве появилась улица Жириновского

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Власти Москвы присвоили улице на западе города имя политика Владимира Жириновского. Такое постановление мэрии от 23 сентября опубликовано во вторник на портале мэра и правительства столицы.

Название "улица Жириновского" присвоено безымянному объекту улично-дорожной сети, который проходит вдоль границы природного заказника "Долина реки Сетуни" в районе Очаково-Матвеевское Западного административного округа.

Основатель и лидер ЛДПР Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.