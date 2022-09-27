Что произошло за день: вторник, 27 сентября

Раздача повесток на КПП "Верхний Ларс", сообщение сейсмологов о взрывах в районе утечек газа на "Северном потоке", закон о сохранении работы за мобилизованными

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Оператор "Северного потока 1" констатировал разрушение сразу трех ниток газопровода. Там сообщили, что сроки восстановления работоспособности инфраструктуры пока оценить невозможно. Позднее стало известно, что сейсмологи в Швеции и Дании зафиксировали взрывы в районах утечек газа на "Северном потоке" и "Северном потоке 2".

- На КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией начали вручать повестки о мобилизации. На месте разворачивается оперативная группа по призыву. Глава республики Сергей Меняйло заявил, что повестки будут выдавать всем, а не только людям с пропиской в Северной Осетии. Власти Северной Осетии не исключили введения режима ЧС на границе с Грузией, а также заявили о планах ограничить въезд транспорта на территорию региона.

- В Минобороны РФ заявили, что не планируют обращаться в государственные органы Казахстана, Грузии и других стран для принудительного возвращения россиян. Между тем глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов сообщил, что выдавать России граждан будут в том случае, если их объявят в розыск.

- Госдума приняла закон о сохранении рабочих мест за мобилизованными гражданами и ушедшими на военную службу по контракту. Работодатель не сможет уволить их во время службы, но получит такое право, если по истечении трех месяцев после прохождения службы работники не вернутся к исполнению обязанностей.

- В Кремле на вопрос о создании Крымского округа ответили, что указы президента не анонсируются. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если будут приняты какие-то решения, СМИ об этом сообщат.

- Глава Российского оскаровского комитета Павел Чухрай покидает свой пост из-за решения президиума Киноакадемии России не выдвигать российский фильм на "Оскар". За ним последовали еще несколько членов комитета: Николай Досталь, Андрей Звягинцев, Вера Сторожева, Сергей Сельянов, Владимир Котт.

- Умер Борис Моисеев. Ему было 68 лет.

- В Москве появилась улица Владимира Жириновского. Улица проходит вдоль границы природного заказника "Долина реки Сетуни" в районе Очаково-Матвеевское Западного административного округа.