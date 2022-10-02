Более трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве за сутки

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - По прогнозам синоптиков, после 18:00 воскресенья и весь понедельник в столице ожидаются дожди, местами сильные, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Всего за ночь и день 3 октября в отдельных районах может выпасть до 25 мм осадков", - говорится в сообщении.

По оценкам властей, прирост осадков в Москве за сутки может превысить треть месячной нормы.

Как подчеркивается в сообщении, возможно усиление ветра с порывами до 17 м/с. Власти столицы призвали горожан быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.