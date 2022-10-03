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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Более трети месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Москве за ночь выпало более трети месячной нормы осадков, дожди в столице продолжатся до 15:00 понедельника, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"По состоянию на 7:00, за ночь в столице выпало более трети месячной нормы осадков, в отдельных районах города - почти половина", - говорится в сообщении.

Климатическая норма осадков октября в Москве - 59 мм.

В мэрии пояснили, что наибольшее количество осадков зафиксировано в Зеленограде (26 мм), Западном (19 мм), Северо-Западном (18 мм) и Юго-Западном (17 мм) административных округах.

На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники "Мосводостока", которые при необходимости обеспечивают пропуск воды.

Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до предпоследнего, "оранжевого" уровня. Предупреждение действует до 9:00 понедельника из-за сильного дождя, до 21:00 вторника - из-за ветра с порывами до 17 м/с.

Москва
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