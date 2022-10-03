В Москве закончился сезон продажи арбузов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Бахчевые развалы начали разбирать в Москве, сообщили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости.

"Сезон работы столичных торговых площадок по продаже арбузов и дынь завершился 1 октября. Теперь бахчевые развалы должны быть разобраны и вывезены на хранение", - сказали в пресс-службе.

Тем напомнили, что зоны продаж арбузов и дынь работают в Москве ежегодно с 1 августа по 1 октября. В этом году их было 159.

Несанкционированное размещение таких торговых площадок является нарушением.

"В этом году было выявлено 37 нарушений. Из них 35 касались размещения вне схемы, а два - превышения разрешенной площади. По сравнению с прошлогодним сезоном количество нарушений снизилось на 23%", - рассказал глава ведомства Иван Бобров.

Теперь Госинспекция обследует территорию Москвы, чтобы выявить неразобранные вовремя бахчевые площадки.