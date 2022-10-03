Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:35

В Москве закончился сезон продажи арбузов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Бахчевые развалы начали разбирать в Москве, сообщили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости.

"Сезон работы столичных торговых площадок по продаже арбузов и дынь завершился 1 октября. Теперь бахчевые развалы должны быть разобраны и вывезены на хранение", - сказали в пресс-службе.

В РоссииДоля продаж нестандартных арбузов в РФ в прошлом году достигла 20%Читать подробнее

Тем напомнили, что зоны продаж арбузов и дынь работают в Москве ежегодно с 1 августа по 1 октября. В этом году их было 159.

Несанкционированное размещение таких торговых площадок является нарушением.

"В этом году было выявлено 37 нарушений. Из них 35 касались размещения вне схемы, а два - превышения разрешенной площади. По сравнению с прошлогодним сезоном количество нарушений снизилось на 23%", - рассказал глава ведомства Иван Бобров.

Теперь Госинспекция обследует территорию Москвы, чтобы выявить неразобранные вовремя бахчевые площадки.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Более трети месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

МВД оценило в 180 тысяч число зрителей митинга-концерта в Москве

Военная операция на Украине

Прокуратура Москвы запустила круглосуточную "горячую линию" о мобилизации

В Москве создадут центр поддержки родственников мобилизованных

В Москве создадут центр поддержки родственников мобилизованных

В центре Москвы 30 сентября с утра перекроют ряд улиц и набережных

Сезон фонтанов в Москве завершится 1 октября

Сезон фонтанов в Москве завершится 1 октября

Отопление включили во всех жилых домах и социальных объектах Москвы

Более 40% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве

Более 30 мм осадков выпало с ночи в Москве

До 75% месячной нормы осадков может выпасть за сутки в Москве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });