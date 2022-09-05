Доля продаж нестандартных арбузов в РФ в прошлом году достигла 20%

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Сбор арбузов в РФ в 2021 году увеличился на 20%, до 1,043 млн тонн. Причем доля их нестандартных видов, в частности, без семечек и квадратной формы, достигла 20%. Об этом сообщает Россельхозбанк в исследовании, приуроченном к пику арбузного сезона.

По данным экспертов, соразмерно росту производства увеличилось и потребление арбузов: оно составило 7,3 кг на человека в год, что на 21% больше, чем в 2020 году (6,03 кг). "Это значит, что в среднем россиянин теперь съедает более одного арбуза в год при средней массе ягоды 6 кг. Причем в последнее время покупатели все больше интересуются арбузами необычной формы и цвета", - говорится в исследовании.

По словам руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрея Дальнова, растет спрос на арбузы без семечек с красной и желтой мякотью. "С большим интересом покупатели относятся к арбузам квадратной формы, экстремальных размеров – более 40 кг, с оранжевой мякотью и др. Доля таких нестандартных арбузов оценивается в 20% от общего рынка", - сообщил он.

Еще одним драйвером рынка является фасовка. Крупные ритейлеры предлагают по половине или четверти арбуза, а также нарезанные и очищенные в формате готовой к употреблению еды. По оценке экспертов, доля такого формата на общем рынке пока что не превышает 10%.

По данным исследования, на долю арбузов приходится 55% сбора бахчевых культур, который в 2021 году вырос на 20% за год, до 1,897 млн тонн. Бахчевые производятся преимущественно в личных подсобных хозяйствах (почти 2/3 сбора). Около 47% арбузов выращивается в Приволжском федеральном округе, при этом порядка 40% обеспечивает входящая в округ Оренбургская область.