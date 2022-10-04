Четыре человека пострадали из-за падения деревьев в Москве

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Порывистый ветер повалил в столице за сутки десятки деревьев, есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник, знакомый с ситуацией.

"В разных районах города было повалено более 70 деревьев, повреждения получили порядка 45 автомобилей. Пострадали четыре человека, они госпитализированы", - рассказал собеседник агентства.

Источник агентства в медицинских кругах столицы уточнил, что у четырех пострадавших - состояние средней тяжести, их жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что за сутки в Москве местами выпало более половины месячной нормы осадков.

В комплексе городского хозяйства заявили, что из-за порывов ветра до 17 м/с в Москве фиксировались случаи падения деревьев.

"Поваленные сильным ветром деревья были оперативно распилены и вывезены городскими службами", - сказали в мэрии.

Официальных данных о размере ущерба, нанесенного ветром городу, и пострадавших в непогоду не поступало.