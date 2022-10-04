В Москве местами за сутки выпало больше половины месячной нормы осадков

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Москве в отдельных районах за прошедшие сутки выпало больше половины месячной нормы осадков, сообщил телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

По данным чиновников, больше всего осадков выпало в Западном административном округе, (32 мм), Зеленограде (31 мм), Новой Москве (30 мм) и Северном административном округе. (28 мм). Отмечены случаи падения деревьев из-за ветра. Размер ущерба, нанесенного ветром городу, не уточняется.

В мэрии, ссылаясь на прогноз синоптиков, предупредили, что после полудня в городе снова ожидаются дожди. На улицах дежурят 300 бригад и спецтехника "Мосводостока".

До конца дня в столичном регионе будет ветрено. В МЧС накануне сообщали, что скорость ветра при порывах будет достигать 17 метров в секунду.