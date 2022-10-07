Суд изъял в пользу государства офис "Мемориала" в Москве

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Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства офис научно-исследовательского и просветительского центра (НИПЦ) "Мемориал" – организации ликвидированного общества "Международный "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом), сообщили "Интерфаксу" в суде.

Согласно решению, сделка и договор пожертвования, по которым указанные помещения перешли от "Мемориала" к НИПЦ "Мемориалу", признаны недействительными.

Кроме того, с НИПЦ "Мемориал" взыскано 11 млн рублей, уточнили в суде.

"Это (решение - ИФ) значит, что в скором времени мы лишимся дома на Каретном ряду", - прокомментировали в "Мемориале" решение суда.

Как сообщили ранее агентству в пресс-службе суда, иск Генпрокуратуры к НИПЦ "Мемориал" касался "признания сделок недействительными (ничтожными), применения последствий их недействительности, обращения имущества и взыскания денежных средств в доход РФ".

Общая сумма требований по иску составила 11 млн руб.

Представитель "Международного Мемориала" Наталья Петрова поясняла "Интерфаксу", что в иске оспаривалась сделка по передаче НИЦП помещения "Мемориала" на улице Каретный ряд в Москве в рамках процедуры ликвидации НКО.

Ответчики иск не признали.

По словам Петровой, "государство может претендовать на это имущество, только если сама НКО не имеет возможности распорядиться им в соответствии с уставом".

"Уставные цели НИПЦ "Мемориал" близки целям ныне ликвидированного "Международного "Мемориала", таким образом "Международный "Мемориал" имел возможность пожертвовать здание на Каретном ряду НИПЦу", - объясняла Петрова.

Кроме НИПЦ "Мемориал", ответчиками по делу выступили его исполнительный директор Борис Беленкин и Елена Жемкова – директор ликвидированного "Международного "Мемориала".

Верховный суд 28 декабря 2021 года ликвидировал общество "Международный "Мемориал" по иску Генпрокуратуры РФ.

Согласно решению суда, ликвидации подлежит "Международная общественная организация "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" и ее региональные отделения и иные структурные организации".

Поводом для обращения в суд, указывалось в иске Генпрокуратуры, стали неоднократные, грубые нарушениями "Мемориалом" законов РФ и иных правовых актов о деятельности НКО-иноагентов.

Кроме общества "Международный "Мемориал", решением Мосгорсуда от 29 декабря 2021 года по иску столичной прокуратуры был ликвидирован правозащитный центр "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом).

Между тем в пятницу стало известно, что белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому, правозащитному центру "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом), а также украинской организации "Центр Гражданских Свобод" присудили Нобелевскую премию мира 2022 года. Как объявили в Нобелевском комитете, премию им присудили за то, "что на протяжении многих лет они продвигали право критиковать власть и защищать основные права граждан".