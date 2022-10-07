Нобелевскую премию мира присудили "Мемориалу"

Признанная в России иноагентом и ликвидированная организация разделит премию с "Центром гражданских свобод" и Алесем Беляцким

Глава Нобелевского комитета объявляет лауреата премии мира Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Норвежский нобелевский комитет решил присудить премию мира за защиту прав человека в своих странах российскому "Мемориалу" (внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов и ликвидирован), украинскому "Центру гражданских свобод" и белорусскому правозащитнику, председателю правозащитного центра "Весна" Алесю Беляцкому.

Все три лауреата доказали значимость гражданского общества, которое они представляют в своих странах, для мира и демократии, считает нобелевский комитет.

"Они на протяжении многих лет продвигали право критиковать власть и защищать фундаментальные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия в документировании военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотреблений властью", - говорится в пресс-релизе комитета.

В комитете напомнили, что "Мемориал" был создан в 1987 году для сохранения памяти жертв репрессий и преступлений советского государства и среди основателей организации были нобелевский лауреат Андрей Сахаров и правозащитница Светлана Ганнушкина. В пресс-релизе также упоминается сотрудница "Мемориала" Наталья Эстемирова, которую убили за ее правозащитную деятельность, по оценке нобелевского комитета. Также в релизе упоминаются решения российских судов о ликвидации "Мемориала".

60-летний Алесь Беляцкий сейчас находится в СИЗО. Он создал в 1996 году правозащитный центр "Весна", руководителем которого остается до сих пор. В 2011 году Беляцкого приговорили к 4,5 года лишения свободы, вменив уклонение от уплаты налогов. В 2014 году он вышел на свободу, его выдвигали на Нобелевскую премию мира, когда он отбывал срок.

Летом 2021 года его снова арестовали по обвинению в налоговых махинациях в связи с руководством незарегистрированной организацией вместе с другими сотрудниками "Весны" - Валентином Стефановичем и Владимиром Лабковичем. Недавно им вменили новые обвинения - в контрабанде средств и финансировании беспорядков. В пресс-релизе комитета отмечаются попытки властей Белоруссии заставить замолчать Беляцкого и то, что он "ни на дюйм не отступает в борьбе за права человека и демократию" в своей стране.

"Центр гражданских свобод" был создан в 2007 году в Киеве для продвижения ценностей демократии и прав человека. Сейчас организация занимается выявлением и документированием военных преступлений, говорится в пресс-релизе.

В 2022 году премия составляет 10 млн шведских крон ($897 000), эта сумма делится между лауреатами, если их несколько. Лауреаты также получают дипломы и нобелевские медали. Эти награды традиционно вручаются в Стокгольме и Осло 10 декабря - в день смерти Альфреда Нобеля.

В 2021 году Нобелевская премия мира была присуждена филиппинской журналистке-расследователю Марии Ресса и главному редактору "Новой газеты" (признана в России запрещенной организацией) Дмитрию Муратову.