"Ведомости" узнали о вероятной скорой смене владельца долгостроя на Цветном бульваре

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - У недостроенного "Женского центра" Элины Быстрицкой на Цветном бульваре, одного из самых известных долгостроев Москвы, может смениться владелец, пишут "Ведомости".

Арбитражный управляющий ООО "Центр духовного и физического совершенствования женщины "Женский центр", которому принадлежит здание, выставил имущество компании на торги, говорится на сайте Единого реестра сведений о банкротстве. Лот включает в себя здание на 2528 кв. м и право аренды участка на 0,42 га. Аукцион должен пройти в середине ноября, начальная стоимость лота - 2 млрд руб.

Актриса Быстрицкая получила этот участок под строительство центра физического и духовного совершенствования женщин еще в 1993 году. Строительство там началось только через восемь лет, но так и не было завершено.

По информации "Ведомостей", лот могут выкупить под девелопмент элитного жилья.

Ранее на этом участке был согласован проект на 24 тысячи кв.м.