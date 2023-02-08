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В России снесут 30 "федеральных" долгостроев и еще 34 приватизируют

83 таких долгостроя решено все же достроить

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Минстрой решил снести первые 30 долгостроев с участием федеральных средств, заявил на правительственном часе в Госдуме руководитель ведомства Ирек Файзуллин.

Он сказал, что министерство начало сокращать такие недостроенные объекты.

"В федеральный реестр уже включено 150 объектов, из которых 147 приняты конкретные управленческие решения правительственной комиссией: снести 30 объектов, приватизировать 34 и 83 - достроить", - сказал министр.

На эти цели уже выделено 50 млрд рублей. Всего федеральные чиновники внесли в реестр долгостроев 805 объектов.

"Федеральная поддержка будет осуществляться в первую очередь по объектам федерального финансирования", - уточнил Файзуллин.

По его словам, объектов незавершенного строительства в стране накопилось на 5,5 трлн рублей. Сюда вошли 66 тысяч региональных объектов и почти 15 тысяч объектов федерального финансирования.

Президент Владимир Путин ранее дал два года на решение проблемы долгостроев.

В ноябре 2020 года Счетная палата РФ выявила 74,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС), финансируемых за счет бюджета. Объем вложений в незавершенное строительство составлял более 5 трлн рублей.

Минстрой Ирек Файзуллин Госдума
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