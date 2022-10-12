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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Архсовет Москвы одобрил проект 150-метровой офисной башни у стадиона "Динамо"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Архитектурный совет Москвы одобрил проект по строительству 32-этажого общественно-делового комплекса на Ленинградском проспекте, сообщил главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Он выразил готовность подробно изучить все высказанные замечания к проекту.

"Например, что касается предложений по силуэту и высоте, то мы как Москомархитектура готовы работать над ограничениями ГПЗУ, если такая инициатива поступит от инвестора и архитектора", - сказал Кузнецов.

Он считает, что башня впишется в градостроительный контекст.

"Насчет градостроительной ситуации хочу сказать, что еще до вступления в нынешнюю должность я работал над мастер-планом данной территории, и как раз в таком виде и с такой посадкой предлагаемое решение прекрасно сюда вписывается и выполнено на высоком уровне", - отметил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что "Галс-Девелопмент" построит в Москве в районе Динамо бизнес-центр класса А по адресу Ленинградский проспект, дом 36, корпус 13. Башня должна стать последним этапом застройки проекта "ВТБ Арена парк". Ввод здания в эксплуатацию намечен на 2026 год.

Здание будет разделено на два объема: 2-этажная стилобатная часть, обусловленная формой участка, и высотная часть, достигающая отметки 150 м от уровня земли, рассказал автор проекта, руководитель бюро UNK Юлий Борисов.

"В плане фасадных решений было проработано много вариантов, в итоге мы пошли по нейтральному пути, посчитав, что выразительного силуэта будет достаточно. Для отделки фасадов будет использоваться светлый фибробетон и стекло с напылением. Ритм башни сопоставим с ритмом окружающей застройки: равные трехуровневые ярусы объединены вертикальными пилястрами, идущими со смещением в полшага относительно предыдущего яруса", - добавил он.

По словам архитектора, объем высотной части создается переходом от правильного восьмигранника в основании к квадрату, за счет чего здание издалека напоминает кубок.

"Горизонтальные и вертикальные элементы сетки фасада выполнены в одной плоскости, тогда как остекление утоплено. Исключение составляет последний этаж, где металлические ламели создают "корону" башни", - добавил он.

Стилобат здания, по его словам, решен в неоклассическом стиле: регулярный ритм колонн, отделка из светлого фибробетона, остекление утоплено относительно плоскости колоннады, чтобы выделить пластику фасада. На его кровле планируют разбить небольшой парк для отдыха офисных сотрудников.

Москва Москомархитектура Сергей Кузнецов Динамо ВТБ Арена парк Галс-девелопмент UNK Юлий Борисов
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