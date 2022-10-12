Архсовет Москвы одобрил проект 150-метровой офисной башни у стадиона "Динамо"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Архитектурный совет Москвы одобрил проект по строительству 32-этажого общественно-делового комплекса на Ленинградском проспекте, сообщил главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Он выразил готовность подробно изучить все высказанные замечания к проекту.

"Например, что касается предложений по силуэту и высоте, то мы как Москомархитектура готовы работать над ограничениями ГПЗУ, если такая инициатива поступит от инвестора и архитектора", - сказал Кузнецов.

Он считает, что башня впишется в градостроительный контекст.

"Насчет градостроительной ситуации хочу сказать, что еще до вступления в нынешнюю должность я работал над мастер-планом данной территории, и как раз в таком виде и с такой посадкой предлагаемое решение прекрасно сюда вписывается и выполнено на высоком уровне", - отметил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что "Галс-Девелопмент" построит в Москве в районе Динамо бизнес-центр класса А по адресу Ленинградский проспект, дом 36, корпус 13. Башня должна стать последним этапом застройки проекта "ВТБ Арена парк". Ввод здания в эксплуатацию намечен на 2026 год.

Здание будет разделено на два объема: 2-этажная стилобатная часть, обусловленная формой участка, и высотная часть, достигающая отметки 150 м от уровня земли, рассказал автор проекта, руководитель бюро UNK Юлий Борисов.

"В плане фасадных решений было проработано много вариантов, в итоге мы пошли по нейтральному пути, посчитав, что выразительного силуэта будет достаточно. Для отделки фасадов будет использоваться светлый фибробетон и стекло с напылением. Ритм башни сопоставим с ритмом окружающей застройки: равные трехуровневые ярусы объединены вертикальными пилястрами, идущими со смещением в полшага относительно предыдущего яруса", - добавил он.

По словам архитектора, объем высотной части создается переходом от правильного восьмигранника в основании к квадрату, за счет чего здание издалека напоминает кубок.

"Горизонтальные и вертикальные элементы сетки фасада выполнены в одной плоскости, тогда как остекление утоплено. Исключение составляет последний этаж, где металлические ламели создают "корону" башни", - добавил он.

Стилобат здания, по его словам, решен в неоклассическом стиле: регулярный ритм колонн, отделка из светлого фибробетона, остекление утоплено относительно плоскости колоннады, чтобы выделить пластику фасада. На его кровле планируют разбить небольшой парк для отдыха офисных сотрудников.