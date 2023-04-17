В Москве самые высокие новостройки возводят в Конькове

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Средняя максимальная высотность новостроек в столичном районе Коньково составляет 46 этажей, что это самый большой показатель по районам города, говорится в совместном исследовании "БЕСТ-Новострой" и аналитической платформы bnMAP.pro.

В ходе исследования были изучены все проекты новостроек, которые находятся в экспозиции в каждом районе Москвы. В каждом проекте за точку отсчета был взят корпус с максимальным количеством этажей.

В соответствии с этой методикой, средний максимум зафиксирован в Коньково, где в реализации находятся три корпуса со средней наибольшей этажностью 46 этажей. На втором месте оказался район Бирюлево Восточное - там недавно запущен проект с максимальной высотой корпусов в 45 этажей. На третьем месте расположилась Котловка с показателем 39 этажей.

Лишь семь районов столицы имеют среднюю высотность новостройки менее 10 этажей. Минимальный показатель отмечен в Вешняках - там в реализации находятся три корпуса со средней высотностью 4 этажа.

Средняя высотность всех корпусов новостроек в Москве составляет 23 этажа. Всего в городе в реализации находится 1 045 корпусов.