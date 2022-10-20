Участок оранжевой линии метро закроют в Москве в начале ноября

Фото: Николай Галкин/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Поезда не будут ходить между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской (оранжевой) линии московского метрополитена с 4 по 8 ноября, сообщили в департаменте транспорта столицы в четверг.

"С 4 по 8 ноября 2022 года будет закрыт участок "Октябрьская" - "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии. Строители начнут прокладывать тоннель будущей Троицкой линии", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что вдоль закрытого участка станут курсировать бесплатные компенсационные автобусы. Будет также действовать бесплатный повторный вход в метро.

Троицкая линия пройдет от станции ЗИЛ до города Троицка.