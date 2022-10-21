В Москве на полгода закроют часть зеленой ветки метро от "Автозаводской" до "Орехово"

Там решили заменить старый тоннель на новый

Фото: Николай Галкин/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Москве с 12 ноября примерно на шесть месяцев, до весны 2023 года закроют участок Замоскворецкой линии метро от станции "Автозаводская" до "Орехово", чтобы проложить новый тоннель на участке от "Царицыно" до "Кантемировской", сообщил городской Департамент транспорта.

Поскольку оборотные тупики для разворота поездов есть только на станциях "Автозаводская" и "Орехово", движения не будет на участке между этими станциями. Заменить 120-метровый тоннель без прекращения движения поездов невозможно, отметили чиновники.

"Необходимость этих работ вызвана техническими недоработками при строительстве данного участка в начале 1980-х годов и сложной геологией с обводненными грунтами: тогда не было таких современных и надежных технологий гидроизоляции, которые мы используем сейчас", - объяснили в департаменте.

Метрополитен поддерживал этот тоннель в работоспособном состоянии, но сейчас назрела необходимость более масштабного ремонта.

"Совместно с экспертами Тоннельной ассоциации, строителями и с привлечением научного сообщества мы обследовали данный участок и приняли решение, что полная замена старого тоннеля на новый – самый надежный способ, который решит все сложности на десятилетия вперед", - добавили чиновники.

По из словам, других таких проблемных участков в метрополитене пока больше не выявили.

Метрополитен совместно с "Мосметростроем" будут работать круглосуточно, работы будут проводиться открытым способом.

Между "Автозаводской" и "Орехово" Дептранс обещает запустить бесплатные компенсационные автобусы.

Дептранс пообещал наладить информировании пассажиров о перекрытии и подсказывать им альтернативные маршруты.