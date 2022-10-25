Полиция Москвы просит заочно арестовать преподавателя из США по делу о наркотиках

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство полиции о заочном аресте американца Эрика Кримера, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.

"В суд поступило ходатайство следователя о заключении под стражу гражданина США Эрика Томаса Кримера заочно", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Представитель суда уточнила, что Кримеру инкриминируется ч.1 ст.228 УК РФ (Незаконное приобретение наркотических средств в значительном размере). Максимальное наказание по данному обвинению предусматривает до 3 лет колонии.

В свою очередь источник, знакомый с ситуацией, рассказал "Интерфаксу", что уголовное дело в отношении Кримера было возбуждено в 2021 году после того, как американец был задержан сотрудниками московской полиции с поличным.

"Кример работал в одном из вузов Москвы. После задержания ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, но Кример сбежал", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время Кример объявлен в розыск.