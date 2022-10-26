В Москве заочно арестовали преподавателя из США по делу о наркотиках

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест американца Эрика Кримера, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.

"Постановлением суда в отношении Кримера Эрика Томаса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлен срок содержания Кримера под стражей в течение 30 суток с момента передачи последнего правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию России, либо с момента его фактического задержания в РФ", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

Представитель суда уточнила, что Кримеру инкриминируется ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение наркотических средств в значительном размере). Ему грозит до трех лет колонии.

Уголовное дело находится в производстве отдела дознания ОМВД по Тверскому району Москвы.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что уголовное дело в отношении Кримера было возбуждено несколько лет назад, когда американец был задержан сотрудниками московской полиции за приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта.

"Кример работал в одном из вузов Москвы. После задержания ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, но Кример сбежал", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время американец объявлен в розыск.