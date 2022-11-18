На Никитском бульваре на месте "Соловьиного дома" построят гостиницу

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Москве на Никитском бульваре, рядом с Домом журналистов построят гостиницу с подземной автостоянкой, для этого Градостроительно-земельная комиссия разрешила изменить там правила землепользования и застройки, сообщил заммэра города Андрей Бочкарев.

По его словам, площадь гостиничного комплекса превысит 23,3 тысячи кв.м.

"Земельный участок площадью 0,3 га свободен от каких-либо объектов капитального строительства", - добавила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. Инвестором проекта, по ее словам, стала выступит компания "Третий Рим".

Гостиницу построят на пересечении Воздвиженки и Никитского бульвара, где раньше стоял четырехэтажный особняк, известный как "Соловьиный дом". Такое название дом получил в 1830-40-х годах, когда в нем жил композитор Александр Варламов, автор романсов "На заре ты ее не буди" и "Вдоль по улице метелица метет".

Здание расселили и снесли в 1990-е годы. В 2004 году бизнесмен Тельман Исмаилов планировал застроить участок административно-торговым объектом площадью 27 тысяч кв. м ориентировочной стоимостью $39,7 млн, эти планы не осуществились.