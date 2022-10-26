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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Суд в Москве приговорил двух экс-заместителей главы Сочи к 15 годам лишения свободы

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы приговорил к длительным срокам лишения свободы бывшего первого замглавы Сочи Анатолия Рыкова, экс-замглавы города Сергея Юрина и еще двоих фигурантов дела о получении взяток на 120 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Согласно приговору, Рыкову и Юрину, каждому, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 120 млн рублей. Также им запрещено на 10 лет "занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий".

Бывшему заместителю начальника правового управления администрации Сочи Сергею Левентюку суд назначил 12 лет колонии строгого режима со штрафом в 80 млн рублей.

Еще одного фигуранта - адвоката Николая Гребенюка, суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в 40 млн рублей.

В зависимости от роли каждого, осужденные признаны виновными в получении от одной до трех особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Согласно фабуле дела, фигуранты в период с 2015 по 2018 год в составе организованной группы получили от предпринимателей Краснодарского края взятки на сумму в 120 млн рублей за предоставление земельного участка и выдачу разрешений на строительство.

Осужденные, задержанные в 2018 году, вину не признали.

Признавший вину фигурант дела, адвокат Алексей Литвинов, ранее был приговорен к семи с половиной годам колонии общего режима. Аналогичный срок, но в колонии строгого режима, получил один из, по версии следствия, взяткодателей - учредитель компании "Мануфактура-Юг" Игорь Строганов.

Хамовнический суд Анатолий Рыков Сергей Юрин
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