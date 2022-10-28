Ювелирный ритейлер Sunlight вложил 65 млн руб. в открытие флагманского магазина в Москве

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Ритейлер Sunlight, управляющий сетью ювелирных магазинов, вложил более 65 млн рублей в открытие флагманского магазина в Москве.

Новый магазин открылся на месте исторического магазина "Самоцветы" на Новом Арбате, говорится в сообщении компании. Площадь торговой точки составляет 324 кв. м, ассортимент - более 12 тыс. изделий.

Всего в 2022 году компания открыла 65 новых магазинов, в настоящее время сеть объединяет 498 торговых точек.

По данным аналитической компании InfoLine, Sunlight является крупнейшим игроком российского рынка ювелирной розницы с долей 13,7%. По итогам первого полугодия продажи ритейлера, по данным InfoLine, сократились на 4,5%, до 20,8 млрд рублей с НДС.