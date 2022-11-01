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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:06

Sokolov сообщил о сокращении российского ювелирного рынка на 6%

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Российский ювелирный рынок за девять месяцев 2022 года сократился на 6% в годовом измерении, до 211 млрд рублей, показали данные аналитического центра ювелирной компании Sokolov.

Средний чек при этом вырос на 16% и достиг 6414 рублей, говорится в сообщении компании.

Доля онлайн-продаж украшений составила 18%.

Как сказал через пресс-службу управляющий партнер компании Артем Соколов, сокращение рынка было ожидаемым, оно вызвано общеэкономической ситуацией и уходом с рынка международных брендов, в том числе luxury-сегмента.

При этом оборот Sokolov за январь-сентябрь вырос на 28% (до 21,4 млрд рублей с НДС) благодаря двукратному росту продаж в рознице, включая рост онлайн продаж в четыре раза, отметил он.

"Это говорит об активном процессе консолидации и концентрации рынка и перераспределении долей между его ведущими игроками в сегменте масс-маркет. Кроме того, ниши ушедших с рынка премиальных глобальных брендов также постепенно осваиваются российскими игроками. Так, число заказов на изготовление дорогих украшений в ателье Sokolov c начала года выросло в 1,5 раза", - сказал Соколов.

По прогнозу аналитического центра Sokolov, существенного ускорения снижения рынка не предвидится. Традиционный пик предновогодних продаж и осенние распродажи и акции удержат падение рынка на уровне до 10%, полагают в компании.

Производитель и продавец ювелирных изделий Sokolov в 2021 года получил выручку в размере 24 млрд рублей.

Sokolov Артем Соколов
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