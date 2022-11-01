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Московскому бизнесу предложили гранты от мэрии на экспорт в дружественные страны

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Московские несырьевые компании-экспортеры смогут получить от мэрии субсидии на внешнеэкономическую деятельность в дружественных странах в размере до 6,5 млн рублей и кэшбек-гранты в размере до 10 млн рублей.

Об этом сообщил Департамент предпринимательства и инновационного развития города.

"Грант представляет собой кешбэк в размере 10% от суммы экспортного контракта. Максимальная выплата может составить 10 миллионов рублей, при этом одобренные средства не могут превышать 50% от налогов, уплаченных в бюджет Москвы. Экспортные контракты, по которым можно подать заявку на получение гранта, должны начинаться от шести миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Также московские компании и индивидуальные предприниматели смогут получить субсидии в размере до 6,5 млн рублей по пяти направлениям: на транспортировку товаров за рубеж, на получение патентов и сертификатов, адаптацию товаров и услуг к зарубежным рынкам, сертификацию продукции и систем менеджмента. Для этого они должны иметь производство на территории России, регистрацию юрлица на срок не менее полугода и не иметь долгов больше чем на 100 тысяч рублей к 1 числу месяца, в котором они подают заявку.

Заммэра столицы Наталья Сергунина через пресс-службу пообещала, что город продолжит помогать бизнесу укреплять позиции на внешних рынках. Она добавила, что те, кто пострадал от санкций, смогут использовать субсидии, чтобы переориентироваться на другие направления.

Заявку можно подать на сайте Московского экспортного центра столичного департамента до 24 ноября включительно. Компания может получить либо грант, либо несколько субсидий по разным направлениям, добавили в пресс-службе.

Москва Наталья Сергунина
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