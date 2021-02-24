Объем несырьевого экспорта Москвы вырос более чем на четверть в 2020 году

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Предприятия Москвы в 2020 году экспортировали несырьевой неэнергетической продукции примерно на 40 млрд долларов, это на 31% превышает показатели 2019 года, сообщает столичная мэрия.

"В 2020 году несырьевой неэнергетический экспорт Москвы вырос на 31% и составил 39,86 млрд долларов", - говорится на портале мэра и правительства города.

В сообщении уточняется, что, таким образом, доля столицы в объеме российского экспорта такой продукции увеличилась почти до четверти.

"Доля Москвы в общем объеме несырьевого неэнергетического экспорта России за прошлый год подросла на пять процентных пунктов и достигла 24,7%", - приводят в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Она добавила, что столичную продукцию в прошлом году поставляли в 183 страны мира. Среди главных торговых партнеров Москвы - Казахстан, США, Белоруссия, Китай, Германия, Гонконг и Япония.

В структуре несырьевого неэнергетического экспорта товаров московских предприятий большую часть занимает вывоз за границу промышленной продукции.

"По итогам 2020 года в структуре несырьевого неэнергетического экспорта промышленный экспорт Москвы вырос на 30,9% и составил 36,05 млрд долларов, а объем экспорта продукции АПК (агропромышленного комплекса - ИФ) на 31,8% и составил 3,8 млрд долларов", - процитировали в сообщении заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Основными московскими экспортными товарами в 2020 году стали: механическое оборудование, техника и компьютеры, автотехника, продукция химических предприятий, а также коммуникационная аппаратура. В секторе АПК - шоколадные и мучные кондитерские изделия, готовые корма для животных, продукты на основе муки и молока.

Кроме того, на 39% по сравнению с 2019 годом вырос экспорт медицинской и фармацевтической продукции. Наибольшей популярностью пользовались расфасованные лекарства, диагностические реагенты и вакцины для людей. Вывоз за границу антибиотиков вырос в 3,9 раза, экспорт магнитно-резонансных томографов, терапевтической дыхательной аппаратуры, газовых масок и схожего оборудования - в 3 раза.

В столичной мэрии также отметили, что за прошлый год в семь раз выросла финансовая поддержка экспортеров со стороны правительства Москвы: если в 2019 году она составляла 70 млн руб., то в 2020 году - около 500 млн руб. Поддержку предоставляли в виде субсидий и грантов.