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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:06

Дефицит бюджета Москвы к концу года сократится более чем в 10 раз

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Сокращение дефицита бюджета Москвы планируется за счет дополнительных доходов, его размер к концу 2022 года прогнозируется на уровне 30-40 млрд руб., сообщила руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

"По итогам года, если ситуация кардинальным образом не изменится, то мы ожидаем, что дефицит будет сокращен более чем в 10 раз, будет небольшой показатель дефицита на уровне 30-40 млрд руб. по итогам года", - сказала Зяббарова во вторник на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике.

Она напомнила, что при утверждении закона о бюджете на 2022 год был запланирован дефицит в размере 372 млрд руб.

Москва
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