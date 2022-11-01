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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Комиссия Мосгордумы большинством голосов поддержала проект трехлетнего бюджета столицы

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике поддержала проект бюджета города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, передает корреспондент "Интерфакса".

Девять членов комиссии проголосовали за, четверо - против, воздержавшихся нет.

"Решение комиссии принято. С этим решением мы пойдем завтра на заседание Мосгордумы. Далее у всех будет возможность в рамках заседание Мосгордумы поработать над бюджетом на предстоящий период", - сказала председатель комиссии Людмила Гусева по итогам заседания.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента финансов города Елены Зяббаровой, доходы столицы в 2023 году, в соответствии с проектом бюджета, составят почти 3,747 трлн рублей, в 2024 - превысят 4,047 трлн рублей, в 2025 году - почти 4,376 трлн рублей.

Расходы бюджета в 2023 году превысят 4,183 трлн рублей, в 2024 году составят почти 4,266 трлн рублей и в 2025 году превысят 4,393 трлн рублей.

Дефицит бюджета в 2023 году составит 436,2 млрд рублей, в 2024 году - 218,8 млрд рублей, в 2025 году - 17,5 млрд рублей.

По регламенту, проект будет вынесен на пленарное заседание.

Москва Мосгордума Людмила Гусева Елена Зяббарова
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