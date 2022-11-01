В Москве пустует больше трети гибких офисов

В августе были свободны 14,3 тысячи рабочих мест в коворкингах, в сентябре - 17,2 тысячи

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - К концу III квартала 2022 года доля вакантных площадей на рынке гибких офисов Москвы достигла 37%, сообщила директор департамента офисной недвижимости NF Group Мария Зимина.

"По свободным помещениям, к сожалению, тренды не очень приятные - 37% свободных площадок на текущий момент. Это связано с тем, что некоторые площадки вернулись арендодателю после того, как они были арендованы на пике, договорились о выходе. Поэтому в прямую вакансию вернулись эти большие площадки. 37% - это, конечно, агрессивная цифра, и, наверно, в следующем году мы не ожидаем строительства многих новых площадок", - сказала она.

Общий объем гибких офисов Москвы составляет 351,7 тысячи кв.м - это более 50 тысяч рабочих мест. В августе были свободны 14,3 тысячи рабочих мест в коворкингах, а в сентябре их доля уже составила 17,2 тысячи, добавила Зимина

Максимальная средняя ставка аренды рабочего места в гибких офисах зафиксирована в Павелецком районе - 50,8 тысячи рублей. Далее следует Белорусский район (47,1 тысячи рублей за рабочее место), замыкает тройку лидеров Центральный район Москвы (42,2 тысячи рублей).

"В некоторых ситуациях цена за рабочее место (в гибких офисах - ИФ) получается дороже, но, когда ты в него въезжаешь, ты не платишь за ремонт, коммуналку, в эту цену очень-очень много всего включено. Соответственно, на каком-то горизонте это может быть даже выгоднее", - объяснил директор по аналитике бизнес-юнита "Коммерческая недвижимость" ЦИАН Александр Павленко.

Он уточнил, что по "коротким" договорам можно более гибко увеличивать либо сокращать пространство. Также их проще расторгнуть в случае сокращения бизнеса. Эксперт пояснил, что это несет меньше рисков для компаний.