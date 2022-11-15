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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Один из старейших бизнес-центров около Кремля полностью свободен для аренды

По словам консультантов, в эпоху перемен на рынке офисной недвижимости появляются знаковые объекты

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В центре Москвы полностью освободился для аренды один из старейших бизнес-центров города, который был построен в 1993 году, сообщили "Интерфаксу" представители компаний CORE.XP и NF Group, которые выступают ко-эксклюзивными консультантами по объекту.

"В знаковом бизнес-центре Москвы, расположенном в 500 метрах от Красной площади, по адресу: Газетный переулок, 17, освободились помещения совокупной площадью почти 6,8 тысячи кв.м", - рассказали они.

Бизнес-центр находится рядом со станцией метро "Охотный Ряд" и Центральным Телеграфом. Общая площадь объекта - 7,8 тысячи кв.м. По своим техническим характеристикам бизнес-центр соответствует международным стандартам офисных зданий класса В+, а также имеет низкий коэффициент общих площадей.

Объект можно арендовать полностью, под штаб-квартиру для одного арендатора, но можно и поделить.

"Бизнес-центр подойдет как для моно-арендатора, так и для нескольких компаний, для которых важна близость к центру Москвы и соседним учреждениям. Мы видим в качестве арендаторов компании из госсектора или с госучастием, а также из сферы IT, технологий и телекоммуникаций", - рассказали в NF Group.

Там добавили, что в эпоху перемен на рынке офисной недвижимости появляются знаковые объекты.

"На данный момент вакансия в центральной части Москвы составляет 8,3%, и мы ожидаем увеличение этого показателя до 11%. Тем не менее наблюдается дефицит площадей в отдельно стоящих зданиях, в которых возможно разместить штаб-квартиру большим арендаторам", - добавил руководитель отдела услуг собственникам, департамента офисной недвижимости СORE.XP Кирилл Бабиченко.

Москва CORE.XP NF Group
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