Вентиляцию в московском метро переводят на зимний режим

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В вагонах московского метро кондиционеры перевели на зимний режим работы, чтобы пассажирам не было жарко в верхней одежде, сообщил городской Департамент транспорта.

На входах в вестибюли станций уже установлены дополнительные двери, которые удерживают тепло внутри. Также на входах и выходах промыты системы создания воздушно-тепловых завес и на некоторых станциях их уже подключили.

На лестницах у входов на станции проверены все тепловые сети и системы обогрева.

За два предыдущих месяца в метро провели полную проверку и обслуживание систем, которые будут участвовать в поддержании необходимой температуры зимой, заверил через пресс-службу заммэра города Максим Ликсутов.