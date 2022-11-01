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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Вентиляцию в московском метро переводят на зимний режим

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В вагонах московского метро кондиционеры перевели на зимний режим работы, чтобы пассажирам не было жарко в верхней одежде, сообщил городской Департамент транспорта.

На входах в вестибюли станций уже установлены дополнительные двери, которые удерживают тепло внутри. Также на входах и выходах промыты системы создания воздушно-тепловых завес и на некоторых станциях их уже подключили.

На лестницах у входов на станции проверены все тепловые сети и системы обогрева.

За два предыдущих месяца в метро провели полную проверку и обслуживание систем, которые будут участвовать в поддержании необходимой температуры зимой, заверил через пресс-службу заммэра города Максим Ликсутов.

Москва Московский метрополитен Дептранс Максим Ликсутов
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