В Москве перестали работать летние веранды ресторанов и кафе

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В Москве с 1 ноября завершился сезон летних веранд кафе и ресторанов, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Сезон продолжался с 1 апреля. По оценке Немерюка, он прошел успешно.

"Летние веранды - яркий пример стремления рестораторов к удовлетворению потребностей населения не только в оказании услуг питания, но и в приятном времяпрепровождении", - сказал чиновник.

В апреле 2022 года мэр города Сергей Собянин своим постановлением разрешил ряду кафе не разбирать летние веранды в ближайшую зиму. Это решение должно было коснуться коснется веранд в городских парках, на внешних поверхностях или во дворах нежилых зданий, а также на земле, которая находится в частной собственности.