Мэрия Москвы поможет новым территориям РФ за счет средств резервного фонда

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы предусмотрела средства для помощи в восстановлении инфраструктуры на новых территориях России, финансирование будет идти из резервного фонда в необходимом количестве, сообщила в Мосгордуме руководитель городского Департамента финансов Елена Зяббарова.

"Все регионы России оказывают помощь нашим новым регионам страны, восстановлением жизни на этих территориях. И Москва не исключение, за Москвой закреплены два крупных центра - Луганск и Донецк. Финансовое обеспечение будет произведено за счет резервного фонда в тех объемах, которые понадобятся. Ресурсы предусмотрены", - сказала она.

По ее словам, на новых территориях уже идет восстановление жилого сектора, разрушенной коммунальной инженерной инфраструктуры, транспорта, а также подготовка к зиме.